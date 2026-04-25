REENCUENTRO EN LA VILLA
La generación del 76 se reunirá en Verín para celebrar su medio siglo
REENCUENTRO EN LA VILLA
El próximo sábado, 2 de mayo, Verín vivirá una jornada especial protagonizada por los nacidos en el año 1976. Estefanía “Fany” Vázquez, abogada y empresaria de cosmética natural, y Óscar Conde, arquitecto técnico en una multinacional, son los impulsores de una iniciativa que busca reunir a quienes este 2026 cumplen 50 años, pero abierta a todos.
Amigos desde pequeños gracias al extinto Movimiento Junior, dado que no fueron juntos a clase ni formaban parte de la misma pandilla, la idea de este reencuentro surgió de forma improvisada el pasado mes de diciembre, tras coincidir en A Coruña después de un tiempo sin verse. “Fany” explica que su intención era hacer algo diferente porque los 50 “representan medio siglo y no deseaba que fuera simplemente la típica reunión de colegio”. La organizadora asegura que le comentó a Óscar que quería hacer algo especial y que él era el “compañero de locura” perfecto para este proyecto. Lo que empezó con una simple charla se trasladó rápidamente a un grupo de WhatsApp que en apenas quince días ya contaba con 80 personas, y que actualmente supera los 140 integrantes.
El programa de actos comenzará a las 18,00 horas con un reencuentro en el Bar Fidel’s. Posteriormente, la “añada” de 1976 disfrutará de una cena en A Peixería y Gandainas. Este momento está reservado exclusivamente para los miembros de la generación y ya cuenta con unos 75 confirmados, rozando la cifra simbólica de los 76 asistentes.
El resto de la celebración, en la Praza García Barbón, estará abierta a toda la ciudadanía. “Cantos máis sexamos, mellor o pasaremos”, apunta Óscar. A las 20,00 actuará el grupo ferrolano de música indie La Indirigible y a las 22,00 un DJ local dará rienda suelta a una sesión musical con éxitos de las décadas de los 80 y 90. El impulsor destaca que el ambiente previo está siendo “excelente” y comenta que se están conteniendo “bastante” para no revelar ninguna sorpresa.
El encuentro busca además contribuir a la actividad económica y social de la villa. A los ya mencionados, se suman otros negocios de hostelería como Botánico y Bar Praza, y cuentan con patrocinadores como la D.O. Monterrei, entre otros. El evento incluye una rifa solidaria con productos cedidos por empresas y entradas para el Ouren Sound Fest. Óscar Conde señala que Verín necesita este tipo de impulsos y afirma que “todo o que poidamos facer por dinamizar e que quede na vila, mellor”. Los organizadores esperan que la jornada sirva para que distintas generaciones disfruten juntas, continuando la celebración a partir de la 01,00 en el local O Enredo.
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