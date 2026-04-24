CREACIONES EFÍMERAS
Verín lucirá un año más su arte con Maios, coplas y música
CREACIONES EFÍMERAS
El próximo viernes, 1 de mayo, la villa del Támega celebrará una nueva edición de la Festa dos Maios, una cita de gran arraigo que recuperó en la década de los cincuenta junto a sus hijos Enrique Gómez Pato, antiguo corresponsal de La Región, labor que continuaron después la asociación cultural Os Choupos y el Movimiento Junior. Así, la Alameda acogerá desde las 11,00 horas la exhibición de los “maios” tradicionales y artísticos, obras efímeras hechas a partir de elementos vegetales, y que mostrarán el ingenio y el arte de un total de once centros educativos y asociaciones de Verín y comarca.
El tejido asociativo y formativo local también será el responsable de escribir las tradicionales coplas, elemento fundamental de esta fiesta de exaltación de la primavera. El Concello pondrá a la venta esa mañana un total de 500 ejemplares por un euro, y todo lo recaudado se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
En paralelo, la praza García Barbón se llenará con los puestos de diversas asociaciones culturales, musicales y ONG de la comarca en el marco de la IV Feira Solidaria, que pondrá en valor su trabajo y visibilizará su labor, y les permitirá vender artículos para recaudar fondos para sus fines. Participarán la asociación cultural de Música Tradicional Monterrei, la asociación de Amigos da Cultura e do Ocio Aires Nosos, la asociación de mujeres rurales Flor da Xesta, el CDR Portas Abertas, Cruz Roja, Femuro, la Asociación Verinense de Amigos da Música, Miquiños, Solleira, Anedia y la AECC.
La mañana se completará con un concierto en la alameda de la banda de música del conservatorio a las 12,00 horas, y posteriormente con la ya habitual degustación de pulpo á feira en la plaza. Los maios se podrán visitar hasta las 20,00.
Como novedad, el jueves 30 tendrá lugar en la Casa da Cultura a las 20,30 la presentación de la obra “Artigos, contos e Maios”, del autor local Bruno Rúa, que pone en valor la figura de Enrique Gómez Pato.
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