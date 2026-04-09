Habló Pablo, rapero gallego: “Gente con prejuicios sobre el rap viene a mis conciertos y sale maravillada”

Con apenas 24 años, el rapero Pablo Valín (Sarria, 1986) se coronó como mejor artista de rap independiente en español bajo el nombre artístico Anubis Metal Jack, una etapa en la que teloneó para referentes nacionales e internacionales como Tote King o Public Enemy.

Tras unos años de parón, en 2022 abrió una nueva etapa más íntima y personal como Habló Pablo. Este sábado actuará en A Morriña de Verín (avenida de Sousas 52-56) a las 21,00 horas, bajo la modalidad de taquilla inversa.

Pregunta. ¿El mundo del rap y el hiphop arrastran aún ese sambenito de sordidez y delicuencia?

Respuesta. Sigue habiendo ese estigma, pero se ha avanzado muchísimo, a finales de los 90, principios de los 2000, los raperos éramos como marcianos. Yo siempre digo que se habla más de las vidas que se perdieron por el rap que de las que se salvaron, que son mayoría, como es mi caso y el de muchos chavales que llegaron a otras disciplinas artísticas gracias al rap. Hay más niños que han empezado a escribir a raíz del rap que por las clases de lengua castellana.

P. Se dice que el rap es la poesía del siglo XXI. ¿Es cierto o es otra etiqueta más para un género que el gran público no termina de entender en España?

R. Es verdad que aquí vamos un poco por detrás de Estados Unidos y de Francia, porque el rap no deja de ser eso, Rhythm And Poetry (“ritmo y poesía”). Algo bueno es que abre la poesía a quienes creen que es algo antiguo y aburrido. Yo hago rap pero, a diferencia de mi anterior proyecto, que era mucho más ortodoxo, en mi música de ahora puedes encontrar baterías, guitarras, saxos o pianos. Al final, no estoy lejos de la figura de un cantautor. De hecho, mucha gente viene a los conciertos con ciertos prejuicios, y al final se lo pasan muy bien y acaban diciendo: “Nunca pensé que me podría gustar un concierto de rap”. El mensaje es el mensaje, y lo que trato en las letras son temas universales.

P. Sus temas son muy vitalistas, llenos de mensajes positivos. ¿Le inspiran sus vivencias?

R. Sí, totalmente. Los años que dejé de hacer música me sentaron muy bien, tenía que encontrarme como persona. Fueron años de aprendizaje y de madurez, y eso sin duda está presente en mis letras. Incluso cuando se tocan temas sociales siempre parten de uno.

P. Ha rapeado delante de 30.000 personas en Riazor y este año acude a O Son do Camiño. ¿Es una responsabilidad tomar el micrófono en escenarios así?

R. Cada vez que cogemos el micrófono tenemos la oportunidad de dar nuestro punto de vista, y quizás de concienciar un poco a la gente. Al final, Habló Pablo va un poco de eso, de dar mi punto de vista sobre lo que vivo y sobre lo que veo en el mundo. Como decías, está siendo un año bonito, actuaré en Madrid, vengo a Verín por primera vez, va a salir el disco nuevo. Desde que empecé con este proyecto tengo muchos proyectos por delante que me ilusionan, y ojalá que así siga.