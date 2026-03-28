Gabi Guede, la perla del instituto Chivite de Verín opta a mejor geólogo joven del mundo

El pasado fin de semana, la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía del campus de la Universidad de Vigo albergó la XVII Olimpiada Española de Geología, organizada por la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. De entre 95 alumnos, llegados de todos los rincones del Estado, un nombre propio destacó sobre los demás: Gabriel “Gabi” Guede Gómez, estudiante de 16 años de 1º de Bachillerato en el instituto Xesús Taboada Chivite de Verín.

Su primer premio en la categoría individual no cogió al centro por sorpresa, sino que es el resultado de un talento que su profesor de Biología y Geología, el verinense Pablo Blanco Penelas, define con admiración: “É un alumno sobresaínte en todo o que se propón, en especial nas ciencias, pero sobre todo destaca polo seu talante e pola paixón que amosa en todo o que fai”.

El camino hacia el oro nacional comenzó en febrero en Monforte de Lemos, con una fase autonómica en la que a la victoria del instituto verinense en la yincana por equipos se unió al triunfo de Gabi, que hizo doblete, y que le abrió las puertas de la fase nacional. Pese a la brillantez del alumno, inicialmente Pablo tuvo que animarlo para que se presentara a la competición: “Apunteinos a estas olimpíadas porque considero que son divertidas e interesantes, lévannos tamén a museos, a universidades, a sitios xeolóxicos, e son unha boa experiencia máis alá do educativo”, comenta su profesor, biólogo de formación.

Pruebas de todo tipo

Durante la competición nacional, Gabi tuvo que enfrentarse a preguntas teóricas y prácticas sobre rocas, minerales, geomorfología, paleontología e interpretación de mapas, entre otros aspectos relacionados con la geología y las ciencias ambientales. También hubo una pregunta que le resultó familiar: “Preguntáronnos sobre a radioactividade do radón no substrato de Galicia, algo que xa nos explicara Pablo nas clases, e que se debe a que en Galicia hai moito granito”.

El biólogo verinense Pablo Blanco Penelas, profesor de Biología y Geología en el Chivite. | C.L.M.

Más allá del examen tipo test y las pruebas prácticas sobre minerales y mapas, Gabi destaca el componente humano de la experiencia. Ha forjado amistades con estudiantes de Murcia y Cataluña con los que ahora mantiene contacto diario. Con su victoria en Vigo, este adolescente natural de la vecina Castrelo do Val se ha embolsado una beca de mil euros destinada a formación, si bien admite que “aínda estou esperando a que me dean tódolos detalles”.

Como curiosidad, su profesor, que a sus 32 años se estrena este curso como docente en el instituto Xesús Taboada Chivite, fue alumno del padre de su pupilo, Fran Guede, docente lazano de Educación Física recientemente jubilado, quien dejó una gran huella en varias generaciones de Verín, A Mezquita y Oímbra. “A verdade é que si que é algo curioso que o seu pai fora o meu profesor no colexio Amaro Refojo”, comenta Blanco Penelas.

Turín, próxima meta

Para su tutor, el éxito de Guede también muestra “a calidade do ensino público, en especial nos centros do rural, amosa que o noso alumnado tamén pode competir coa elite académica do país”. De hecho, Pablo sostiene con orgullo que en Verín “temos unha gran canteira de xeólogos”.

El siguiente reto para Gabi es la olimpiada internacional de Turín, del 20 al 27 de agosto. Allí, el joven estudiante del Chivite buscará demostrar que su conocimiento de la tierra no tiene fronteras.