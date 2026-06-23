Un herido en un impactante choque entre una furgoneta y un turismo en Verín

Una fuerte colisión por alcance movilizó este lunes, pasadas las 19:30 horas, a los equipos de emergencia en la autovía A-52. El siniestro, en el que una furgoneta golpeó violentamente la parte posterior de un turismo que viajaba por su mismo carril, se saldó con una persona evacuada con lesiones de diversa consideración en el término municipal de Verín.

El impacto, registrado en el kilómetro 155 en sentido decreciente, dejó ambos vehículos con destrozos estructurales muy graves, quedando uno de ellos inmovilizado en mitad de la calzada. Ante la magnitud de la situación y para proteger el trabajo de las asistencias, se decretó el corte absoluto de la circulación en ese tramo de la autovía, canalizando el flujo de coches de manera obligatoria a través de la propia salida 155.

Hasta el punto del siniestro se desplazó un amplio despliegue que incluyó a los bomberos de Verín, patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Tras una primera estabilización e informe médico, el afectado fue trasladado en una ambulancia asistencial al Hospital de Verín para un examen en profundidad.

La normalidad en la carretera se recuperó una vez que las fuerzas de seguridad y los operarios de mantenimiento retiraron la chatarra y limpiaron los líquidos derramados sobre el pavimento, garantizando una reapertura segura.