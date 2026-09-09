El Hospital de Verín activa este mes la hospitalización a domicilio y recupera las consultas de cardiología

El Hospital de Verín sumará a lo largo de este mes de septiembre tres nuevas prestaciones asistenciales. La unidad de hospitalización a domicilio (HADO) comenzará a operar en el distrito sanitario el próximo 17 de septiembre, sumándose a la puesta en marcha de una consulta de neumología y a la reanudación este 10 de septiembre de la actividad en cardiología, según se detalló durante la sesión de control en el Parlamento de Galicia.

En el caso concreto de cardiología, la atención se venía prestando de forma derivada desde la sede del área sanitaria debido a un desajuste en el cuadro de personal provocado por bajas y jubilaciones, una coyuntura que la administración da por resuelta para retomar la atención presencial en el centro.

Según los datos expuestos en la Cámara autonómica, la plantilla del hospital comarcal ha experimentado un crecimiento del 13% desde 2024, con la creación de 35 nuevos puestos hasta alcanzar los 350 profesionales. En el apartado facultativo, la incorporación de 15 especialistas sitúa la cobertura fijos en un 67% del personal, manteniendo pendientes únicamente dos plazas vacantes en las especialidades de neurología u oftalmología.

En relación con la lista de espera, los plazos medios del centro se sitúan 56 días por debajo de la media nacional para intervenciones quirúrgicas y 41 días menos en consultas externas. El balance asistencial se completa con las recientes reformas de infraestructura, entre las que destaca la ampliación de la zona de urgencias y PAC —que supuso una inversión cercana a los cinco millones de euros para habilitar 1.480 metros cuadrados—, además de la incorporación de nuevo equipamiento en cirugía, rehabilitación y farmacia.