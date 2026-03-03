Cuando el general Juste venía al cuartel de San Francisco

Estos días en que se producen diversos episodios en torno al 23-F de 1981, el fallecimiento del ex teniente coronel Tejero, la desclasificación de algunos documentos del golpe de Estado y otra serie de controversia, sobre el papel del Rey ahora honorífico, aquí en Vigo podemos recordar a otro personaje, el general José Juste Fernández, que aquel día estaba al mando de la División Acorazada, pero que anteriormente residiera en Vigo durante algún tiempo, como gobernador militar y jefe de la BRIDOT VIII. Era hombre educado y de trato social. Era muy conocido y asistía a todos los actos a los que era invitado en las ciudades de su jurisdicción. Yo lo había tratado y conversara en repetidas ocasiones con él. Nunca creí y acerté que fuera un golpista, pero cuando le preguntaron qué hubiera hecho si el Rey le da orden de apoyar el golpe él la hubiera acatado sin dudarlo. Conviene no olvidarlo.

En Ourense y Vigo dejó buen recuerdo, pues era una persona muy amable que acudía a todos los actos sociales y culturales a los que era invitado. La unidad que mandaba, la BRIDOT VIII (Brigada de Defensa Operativa del Territorio) estaba formada por los regimientos de Infantería Zamora 8 en Ourense y Mérida número 44 en Ferrol. Regimiento de Artillería de Campaña número 28 en Pontevedra. PLM reducida del Regimiento de Infantería Murcia número 42 en Vigo. Grupo Ligero de Caballería VIII en Lugo. Batallón Mixto de Ingenieros VIII en Vigo. Agrupación Mixta de Encuadramiento número 8 en Vigo y las Compañías de Operaciones Especiales número 81 y 82. La foto que ilustra este artículo corresponde a una de sus visitas al cuartel de San Francisco, en el momento en que la guardia principal le rinde los honores de ordenanza.

El Rey honorífico, en unas declaraciones realizadas en su día al diario El Mundo, atribuyó al entonces jefe de la División Acorazada Brunete quien realmente impidió que el general Armada no entrara a Zarzuela e hiciese creer al resto de los implicados que yo estaba en el golpe. Además, ordenó a la División Acorazada Brunete que permaneciera en sus cuarteles y no saliera a tomar las calles de Madrid”. Juan Carlos contó que fue Juste quien quiso confirmar si Armada estaba con él: “Le dije que no. ‘Pues si dice que quiere ir, por favor no le recibáis”, añade el rey emérito en su conversación, si bien no se aclaró cuando hizo tales declaraciones. El general Juste falleció en Madrid l 13 de enero de 2019. Como militar estuvo en activo desde 1934 a 1982 y participó en la guerra civil en el banco franquista. Tras la guerra civil desempeñó entre otros, el cargo de agregado militar en las embajadas españolas en Roma y Atenas, y en 1980 sucedió al general Luis Torres Rojas al frente de la División Acorazada Brunete.

En ese momento, Juste se dio cuenta de que el rey no apoyaba el Golpe de Estado, y consiguió detener la implicación efectiva de la División Acorazada Brunete en los acontecimientos

En cuanto a su papel aquel 23 de febrero, sobre todo se ha destacado su lealtad al Rey, por encima de todo, aunque alguna vez se ha criticado que no fuera consciente del ambiente dentro de la unidad que mandaba y la serie de mandos implicados en el intento de asonada, dado que la División Acorazada Brunete constituía un elemento clave de sus planes ya que era necesaria para tomar las calles de la capital. Como se sabe, en el cuartel general de apareciera el general Torres Rojas que, junto con otros conjurados, trataron convencerlo de que se iba a producir un hecho muy grave ese mismo día, que el rey Juan Carlos estaba al tanto de la iniciativa y que el general Alfonso Armada se encontraría en el Palacio de la Zarzuela junto al monarca. Pero, al escuchar por la radio el asalto al congreso, llamó a La Zarzuela para comprobar si el rey se encontraba efectivamente involucrado en la conspiración. Al hablar con el secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, preguntó si el general Armada se encontraba en el palacio. La respuesta de Fernández Campo fue rotunda: “¡Ni está, ni se le espera!” En ese momento, Juste se dio cuenta de que el rey no apoyaba el Golpe de Estado, y consiguió detener la implicación efectiva de la División Acorazada Brunete en los acontecimientos.

De todos modos, su carrera militar quedó estancada, si bien, tres meses después del 23-F fue nombrado codirector del Estado Mayor Combinado hispano-norteamericano. Al considerarse titubeante en torno a los hechos acaecidos fue mantenido en el rango de general de división, en tanto otros que estaban por debajo de él, en el escalafón, entre ellos el director general de la Guardia Civil, general Aramburu, otro personaje esencial de la historia, fueron ascendidos a tenientes generales. Juste pidió por el paso a la reserva activa y desapareció de la escena, salvo en los libros de historia.