El instituto Chivite de Verín desembarca en el Parlamento Europeo

Acto de entrega de diplomas a los alumnos del Chivite que este curso son embajadores del Europarlamento.

El instituto de secundaria Xesús Taboada Chivite suma y sigue en su labor como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo, un program al que se adhirió hace ya tres cursos y para el que fue escogido junto a una treintena de centros de entre más de 400 candidaturas.

El último reconocimiento ha sido recibir una invitación para participar en el programa Euroscola, que tendrá lugar en el propio Europarlamento de Estrasburgo el próximo 13 de marzo. Así, un grupo de 24 alumnos y dos docentes viajarán a la ciudad francesa con el fin de conocer de primera mano el funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea y vivir una experiencia formativa e intercultural “de gran valor”.

El director del Chivite, César Sánchez, valora de forma “moi positiva” el convite, que supone un “recoñecemento” al trabajo que ha venido desarrollado el instituto en pos de la promoción de los valores europeos. A su juico, la visita permitirá “ampliar” la formación académica y personal de los estudiantes verinense.

Por si todo esto fuera poco, el Chivite se ha convertido recientemente en Escuela Mentora, designación en virtud de la cual acompañará y apoyará a otros centros en el desarrollo del programa.

Más reconocimientos

El instituto verinense añade un nuevo reconocimiento a su larga trayectoria de premios y menciones por los diversos programas que desarrollan sus docentes y equipo directivo. Algunos ejemplos son sus Titorías Entre Iguais, centradas en la prevención del acoso escolar, pero también han sido reconocidos por visibilizar la lengua de signos, y desde hace una década estudiantes y profesores se suben al escenario con sus musicales originales.