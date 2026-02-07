Verín, una exitosa cantera de futuros geólogos

Estudiantes del IES Castro de Baronceli de Verín, durante una de las pruebas de la categoría de yincana de la XVII Olimpiada de Geología.

Verín ha cosechado un notable éxito en la XVII Olímpiada de Xeoloxía, que tuvo lugar esta semana en Monforte de Lemos, y que reunió a once centros educativos de Ourense y Lugo. En la competición, organizada por la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT), los alumnos verinenses lograron obtener tres de los cinco premios disponibles.

El IES Xesús Taboada Chivite tuvo un papel destacado al conseguir el premio al mejor grupo en la yincana, formado por Gabriel Guede Gómez, Laura López Núñez, Lucía Álvarez González y Adrián Rodríguez Ruíz. Asimismo, otro de sus alumnos, Gabriel Guede, se alzó con el primer premio individual, lo que le abre las puertas a participar en la Olimpiada Nacional que se celebrará en Vigo. Por su parte, el IES Castro de Baronceli obtuvo el premio al mejor alumno de 4º ESO, que recayó en Marcos Ferreiro Fírvida.

La jornada congregó a más de 80 estudiantes que se enfrentaron a diversas pruebas para evaluar sus conocimientos. Por la mañana, los participantes realizaron una yincana por equipos con retos sobre minerales, fósiles, terremotos y recursos mineros, y por la tarde completaron un examen individual tipo test de 40 preguntas.

Alumnos verinenses premiados en Geología. | Cedida

Poner en valor al alumnado del rural

Los profesores de Biología y Geología del Chivite y del Baronceli, Pablo Blanco y Lucía Parente, se muestran satisfechos por el desempeño de sus estudiantes. Los docentes destacaron la importancia de poner en valor “os centros de ensino públicos e de alumnado rural”, así como la necesidad de acercar a los estudiantes a una ciencia que aborda temas “de gran actualidade, como o cambio climático ou a explotación de recursos”, a pesar de que “está en perigo de desaparecer do currículo escolar”.