El lucio, una nueva especie éxotica invasora amenaza el río Támega

Aprovechando el inicio de la temporada de pesca, David Rodríguez Figueiredo “Fano”, aficionado de Vilaza, se dirigió el pasado domingo a primera hora a Tamaguelos (Verín), uno de los puntos que frecuenta para pescar truchas desde hace 25 años. Tras una hora, y a punto de completar la cuota permitida, notó que un pez vigoroso había mordido el anzuelo.

Para su sorpresa, antes incluso de sacarlo del agua se dio cuenta de que acababa de pescar un lucio, una especie exótica invasora inédita en el Támega gallego, y cuya voracidad y condición de superdepredador podría suponer una gran amenaza para la trucha y el ecosistema fluvial de la comarca.

“Acababa de coller unha troita de 1,2 kg nese punto. Seguín pescando e entón notei unha picada, primeiro atacou moi forte, pero despois case non deu guerra, veu mansiño a flote e, ao chegar á orilla, patexou un pouco, tirou a sacadeira e rompeu o sedal”, rememora el verinense sobre la captura.

Parte de la pesca del pasado domingo de David Rodríguez, con un total de cinco truchas y un lucio -izq.- y este último en primer plano. | Cedida

“Vén de portugal ou botárono”

Dos días después, a Fano aún le cuesta creer su hallazgo: “Tódolos compañeiros cos que falei non lembran un caso así”. A su juicio, o bien han subido de Portugal, como consecuencia de las crecidas de los últimos meses, o alguien lo ha introducido en el medio: “Falei cun portugués e díxome que en Outeiro Seco (Chaves) hai moito lucio, pode que aproveitaran a suba do caudal porque papan de todo, incluídas as troitas, xa que nun ano medran o dobre ca elas, ou tamén pode que alguén o botara aquí”.

El pescador tiene claro que conforme avance la temporada “non só eu terei fotos cun lucio, é imposible que collera o único exemplar”. De hecho, cree que la Xunta debe “tomar cartas sobre o asunto, ou en dous ou tres anos quedamos sen troitas”. Preguntado por el sabor del lucio que pescó, de unos 70 cm de largo y casi 2 kg de peso, Fano dice que se lo dio a su hermana, a quien “non lle gustou moito, dixo que tiña moita espiña. Así que non vale nin para comer”.

Comparativo del tamaño del ejemplar de lucio. | Cedida

“Es una muy mala noticia para la biodiversidad local”

Para Serafín González Prieto, presidente de la Sociedade Galega de Historia Natural, la aparición de una especia invasora como el lucio en el Támega supone “una muy mala noticia para la biodiversidad autóctona, de truchas u otras especies de peces sobre los que depredará”.

El investigador del CSIC cree plausible que se deba “o bien por las crecidas por el tren de borrascas, que hayan traído poblaciones ya asentadas en Chaves, o bien porque algún desaprensivo, incumpliendo la ley, lo ha introducido”. Al respecto de esta última hipótesis, el experto insiste en que “la introducción de especies piscícolas exóticas, de interés para los pescadores y con fines recreativos, es una de las principales causas del destrozo enorme que está habiendo en los sistemas fluviales de Ourense y del resto de España”.

Dientes del lucio capturado en el Támega. | Cedida

Entre las principales especies invasoras introducidas en Galicia cita “la carpa, la perca, el percasol y el ‘black bass’, así como el cangrejo rojo americano como especie no piscícola, pero sí acuática”. González pide a la administración autonómica que ponga en práctica la “pesca eléctrica”, con el fin de “erradicar en la medida de lo posible el lucio de la parte española del Támega y defender nuestra propia biodiversidad”.