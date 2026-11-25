Manuel A. V. aceptó este miércoles una condena de seis meses de prisión por un delito de maltrato habitual a su esposa y 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de lesiones, en un juicio celebrado en la Sección Penal, Plaza 1, del Tribunal de Instancia de Ourense.

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El acusado reconoció los hechos en una conformidad que permitió cerrar el procedimiento con una rebaja de las penas inicialmente solicitadas por la Fiscalía (cuatro años y 10 meses de prisión).

Además, el ingreso en prisión quedó suspendido al carecer de antecedentes penales.

Entre los episodios recogidos en el escrito de acusación figura el trato que dispensaba a su hija, a la que castigaba habitualmente obligándola a permanecer de rodillas durante más de una hora.

El comportamiento del acusado se prolongó durante años, según la acusación, que situaba su inicio en 2007. El hombre convivía con su esposa y sus dos hijos en el domicilio familiar de Verín.

Según la Fiscalía, sometió a su mujer y a sus hijos a un clima continuado de vejaciones, insultos y amenazas. Los gritos eran constantes y diarios, por cualquier motivo, y también se producían empujones, golpes y lanzamiento violento de objetos. Además, agarraba a su esposa por los brazos y se los retorcía.

Uno de los episodios de mayor gravedad se produjo en junio de 2022, cuando, durante una discusión en la vivienda, agarró violentamente a su mujer por el cuello y la zarandeó.

La intervención de su hija, entonces menor de edad, consiguió que cesara la agresión. La joven llegó a enviar un correo electrónico al teléfono de ayuda 016 para recabar ayuda.

El procedimiento se inició en 2023 en el Juzgado de Instrucción número 1 de Verín, donde se tramitaron las diligencias previas antes de su remisión al juzgado de lo Penal. La Fiscalía había formulado inicialmente acusación por un segundo episodio de lesiones contra la hija, al atribuirle al padre un golpe en la cabeza con un peine de madera.

Sin embargo, este apartado de la acusación fue retirado en el acuerdo de conformidad. La condena finalmente aceptada incluye, por el maltrato habitual, seis meses de prisión -cuya ejecución queda suspendida al carecer de antecedentes penales-, dos años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y dos años de alejamiento a 200 metros con prohibición de comunicación.

Por el delito de lesiones, se suman a los 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad un año de privación de tenencia y porte de armas y un año de alejamiento y prohibición de comunicación.

Asimismo, deberá abonar 2.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Al no tener antecedentes penales, se acordó la suspensión de la pena de prisión, por lo que no tendrá que ingresar en la cárcel.