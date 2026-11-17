Tras la celebración en Verín de una jornada técnica centrada en la protección y sostenibilidad de los acuíferos y manantiales de la comarca y de Galicia, Manuel Vázquez Vázquez, presidente de Aguas de Sousas, analiza la importancia de preservar estos recursos naturales y garantizar su disponibilidad y calidad para las próximas generaciones.

Pregunta. ¿Qué balance hace de la jornada técnica? ¿Qué importancia tiene que el sector se reúna para abordar conjuntamente la protección de los manantiales?

Respuesta. El balance es muy positivo. Reunir a empresas, administraciones y especialistas nos permite compartir conocimiento y avanzar en una cuestión que nos une: conservar el recurso que hace posible nuestra actividad. Creo que la cooperación es fundamental. Cada empresa tiene su identidad, pero todos compartimos un interés a largo plazo: preservar la calidad y la disponibilidad del agua de los manantiales para que puedan seguir generando bienestar y oportunidades en nuestros territorios.

P. ¿Considera que existe suficiente conciencia social e institucional sobre la importancia de proteger los acuíferos ?

R. La sensibilidad está creciendo, y eso es una buena noticia, aunque todavía tenemos trabajo por delante. Los acuíferos no se ven y, por eso, a veces cuesta comprender cómo pueden verse afectados por lo que sucede en la superficie.

R. También es nuestra responsabilidad explicar esa relación de una forma cercana y contribuir a que esa conciencia se refleje en las decisiones cotidianas y en la planificación del territorio. Proteger el agua debe ser una responsabilidad compartida y continuada.

P. ¿Cuáles son actualmente las principales amenazas o riesgos a los que se enfrentan estos recursos?

R. Los principales riesgos están relacionados con los vertidos, las fugas, determinadas prácticas sobre el terreno o el propio acuífero, cuando no se gestionan adecuadamente, que puedan alterar el equilibrio del manantial. Son factores que los organismos públicos identifican como amenazas para las aguas subterráneas y que deben evaluarse en cada territorio. Preservar la calidad y la cantidad disponible del agua es esencial para asegurar el futuro de los manantiales en el territorio.

P. ¿Cómo se puede garantizar un aprovechamiento responsable sin comprometer la disponibilidad y calidad del recurso para las generaciones futuras?

R. Entendemos que la clave está en respetar los tiempos y el funcionamiento de la naturaleza. Para ello, es fundamental contar con estudios hidrogeológicos rigurosos y un seguimiento continuado del acuífero. Esto nos permite conocer la evolución del manantial, identificar los factores humanos y ambientales que puedan alterarlo y adoptar medidas preventivas y correctoras adaptadas y proporcionales a cada situación.

P. ¿Qué medidas desarrolla Aguas de Sousas para garantizar una explotación sostenible

R. En Sousas entendemos que cuidar el manantial es preservar el futuro de la empresa y su vínculo con Verín. Asumimos esta responsabilidad con una visión a largo plazo y una gestión centrada en la conservación del recurso, la prevención de riesgos y la mejora continua. Por ello, invertimos en estudios hidrogeológicos y en la vigilancia del entorno para identificar actividades que puedan comprometer el acuífero y actuar con antelación.

R. Este compromiso se extiende al conjunto de nuestra actividad. Seguimos trabajando para mejorar la eficiencia de los procesos de envasado y transporte, y contamos con paneles solares que generan energía renovable para autoconsumo.

P. ¿Qué consecuencias tendría para Verín y su entorno la pérdida o el deterioro de sus recursos de agua mineral?

R. Supondría una pérdida ambiental, económica y social muy importante. Estarían en juego la continuidad de las actividades empresariales, los empleos vinculados a ellas y una parte de la identidad de Verín, cuya historia está estrechamente ligada al termalismo y a sus aguas minerales.

R. El agua mineral convierte a esta localidad en un enclave de oportunidades, donde las empresas pueden desarrollar su actividad, generar empleo y contribuir a un tejido social y económico estable. Esa actividad ofrece las posibilidades reales de establecerse y construir un futuro en el rural.