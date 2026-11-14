El quirófano de Verín encadena cancelaciones por la presencia de insectos

“Moscas en el quirófano”. Esa fue la explicación que recibieron los familiares de un paciente del Hospital de Verín después de que su intervención quirúrgica, prevista inicialmente para el pasado 4 de noviembre, no llegara a realizarse. El hombre, natural de Viana do Bolo, tenía programada una operación de hernia inguinal y permaneció más de cuatro horas esperando en el hospital antes de que el personal sanitario comunicase a la familia que finalmente no sería intervenido.

Alba Garrido, hija del paciente, había solicitado el día libre en su trabajo para acompañar a su padre en una jornada que, en principio, debía resolverse con una intervención quirúrgica. Ambos se levantaron a las seis de la mañana y se desplazaron hasta Verín. El ingreso estaba previsto para las 8,00 horas. Sin embargo, después de una larga espera, recibieron la noticia de que la operación quedaba suspendida.

Pero el episodio no terminó ahí. Cinco días después, el 9 de noviembre, el paciente volvió a ser citado para someterse a la intervención. La familia tuvo que repetir el mismo recorrido y enfrentarse de nuevo a horas de incertidumbre. Aunque tenía cita a las 11,00 horas, no fue hasta el mediodía cuando los profesionales sanitarios salieron nuevamente a comunicarles que la operación tampoco podría llevarse a cabo. Esta vez, el motivo alegado fue que “el quirófano no estaba en condiciones”.

La dirección informó de que, además de la limpieza y desinfección en los servicios, este año se han realizado 14 visitas preventivas

Ante lo sucedido, Alba presentó las correspondientes reclamaciones y denuncia una situación que considera inaceptable y profundamente frustrante, especialmente por la falta de garantías y las molestias ocasionadas al paciente y a su familia, que tuvieron que organizar dos veces su jornada para acudir al hospital sin que la intervención llegase a realizarse.

Según trasladaron los propios profesionales sanitarios a la familia, lo ocurrido no era un caso aislado, sino una situación que, aseguraron, se repetía de manera recurrente en el Hospital de Verín.

Actuaciones de control

Desde la dirección del Hospital de Verín explican que el pasado 4 de noviembre, tras recibir el aviso del personal sobre la aparición de mosquitos en un área de antequirófano, se decidió suspender las intervenciones programadas para facilitar las actuaciones necesarias, “priorizando en todo momento la seguridad de los pacientes”.

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La dirección hospitalaria señala que, además de las tareas habituales de limpieza y desinfección, y de los controles del Servicio de Medicina Preventiva, este año se han realizado 14 visitas preventivas por parte de una empresa autorizada de control de plagas. Desde el primer aviso también se llevaron a cabo inspecciones técnicas y distintas medidas correctivas, como tratamientos en antequirófanos, salas y corredores, y revisiones del sellado de ventanas y posibles fisuras.

Asimismo, el 11 de noviembre volvió a suspenderse la actividad quirúrgica programada para revisar los falsos techos, aplicar insecticida en el subsuelo, limpiar las zonas afectadas y recoger muestras para su análisis por parte de Medicina Preventiva. Según el hospital, la actividad ordinaria se retomará cuando se disponga de los resultados y del informe favorable de los técnicos.

La dirección lamenta las molestias ocasionadas a los pacientes y sus familias y asegura que las comprobaciones buscan garantizar la reanudación de la actividad quirúrgica con todas las garantías de seguridad.

Mientras tanto, la familia de Alba reclama explicaciones y soluciones para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse y espera que la próxima llamada del hospital sea, por fin, para confirmar una fecha para la intervención.