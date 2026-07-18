Morodo: “El reggae es mucho más que rastas y marihuana: es combativo y unificador”

Morodo es el gran reclamo musical del Extruga Festival, que hoy volverá a llenar Verín de conciertos gratuitos, breakdance, BMX y cultura urbana. Con más de veinte años sobre los escenarios, el madrileño se ha consolidado como una de las figuras clave del reggae y el dancehall en español. Antes de subir al escenario esta noche, a las 00.50 horas, habla sobre la evolución del género, su mensaje y la conexión que mantiene con el público.

PERFIL Nombre completo: Rubén David Morodo Ruiz. Lugar y año de nacimiento: Madrid, 1979. Show en Verín con más artistas: Actuará con Jah Nattoh y Unity Sound.

Pregunta. En una época dominada por el reguetón y el trap, ¿cómo mantiene el reggae un público tan fiel?

Respuesta. Al final, el reggae es una música que no es “mainstream”, sino que siempre ha estado ahí. Es una cultura que se estableció desde los años 70 y a la que no le afectan las nuevas tendencias o las modas. El reggae se adapta, se fusiona, sigue evolucionando y creciendo. Es obvio que las nuevas generaciones no entran tanto porque quizá no tienen la cultura o el conocimiento del reggae, aunque muchos estilos como el reguetón o el trap beben precisamente de él. Al final, esas modas también ayudan a que la gente descubra el reggae porque se nutren de su esencia.

P. El reggae siempre ha arrastrado una imagen vinculada al cannabis. ¿Ha eclipsado ese estereotipo el verdadero mensaje social y cultural del género?

R. Yo creo que definitivamente existe ese estereotipo y esa etiqueta de que reggae o rastas equivalen a marihuana, playa, cocos y buen rollo. Y para nada es así. Dentro de la cultura Rastafari sí existe una veneración hacia la marihuana, pero desde un punto de vista cultural y espiritual, no recreativo. El reggae es, en realidad, una música militante, combativa y unificadora, con un mensaje mucho más profundo, cultural y social que esa caricatura superficial.

P. Sus canciones se caracterizan por tener un fuerte componente social. ¿La música todavía puede hacer reflexionar o ahora el público solo busca desconectar?

R. Yo creo que ambas cosas son compatibles. Los artistas queremos transmitir un mensaje y utilizar la música para determinadas causas, pero también hay momentos para compartir, bailar y disfrutar con amigos o con tu pareja. La música sigue siendo una herramienta para la reflexión, pero también sirve para desconectar. Incluso cuando alguien busca evadirse, puede encontrar en una canción el mensaje que necesita en ese momento. Siempre es importante intentar transmitir algo, pero también regalar esas pequeñas vacaciones del alma.

P. ¿De dónde saca la energía después de tantos años de carrera?

R. No lo sé, cada concierto sigue siendo como el primero. Pasan los años y eso no cambia: antes de subir al escenario te pones nervioso, repasas el repertorio una y otra vez... esa adrenalina es lo que te alimenta. Hay días muy duros, con viajes interminables y poco descanso, pero en cuanto sales al escenario y conectas con la gente, te recargas al instante. Que alguien te diga que una canción le ayudó en un momento difícil o que conoció a su pareja gracias a un tema tuyo es el mayor impulso para seguir después de tantos años.