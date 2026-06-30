Los niños aprenden a bailar muiñeiras y jotas en Verín

El Concello de Verín presentó “As pegadas do baile”, un proyecto pionero que acerca la danza tradicional gallega al espacio público mediante una propuesta innovadora, participativa y accesible para toda la ciudadanía.

La iniciativa, impulsada por el Concello de Verín y creada por Artur Puga y la escuela Seisporoito, reunió en la Praza do Concello a más de un centenar de niños de las ludotecas municipales de verano para descubrir el funcionamiento de esta nueva instalación interactiva. Los más pequeños seguirán la secuencia de huellas marcadas en el suelo para aprender los primeros pasos de la muiñeira y la jota, convirtiendo la actividad en una experiencia lúdica y educativa que despierta gran interés entre los asistentes.

“As pegadas do baile” plantea una nueva forma de difundir el patrimonio inmaterial gallego a través de la representación artística de pasos de baile sobre el pavimento, complementada con códigos QR que permiten acceder a explicaciones y contenidos audiovisuales para seguir aprendiendo.

Por la tarde y noche del viernes, el programa de presentación continuó con la Foliada Seisporoito, que abarrotó la Praza García Barbón. Cientos de personas participaron primero en el taller de baile tradicional impartido por Artur Puga y, más tarde, disfrutaron de un animado concierto-foliada con las actuaciones de Untovello, As Xunquereteiras, Conxunto Sisto y Silveiras do Támega, prolongando la fiesta hasta bien entrada la noche con la foliada libre en la calle Montemaior.

La gran participación a lo largo de la jornada confirmó el éxito de una iniciativa que combina innovación, cultura, tradición y participación ciudadana, convirtiendo el espacio público en un punto de encuentro en torno a las tradiciones gallegas.

Valoración positiva

La edil de Cultura, Samanta Barreira, destacó la excelente respuesta de los vecinos y señaló que “proxectos como este demostran que é posible conservar e transmitir o noso patrimonio inmaterial utilizando formatos innovadores que invitan á participación de persoas de todas as idades”. Asimismo, expresó su agradecimiento por la labor realizada por Artur Puga y la escuela Seisporoito para hacer realidad esta propuesta.