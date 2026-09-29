A novidosa gala do comercio local de Verín xa ten nominados

PRIMEIRA EDICIÓN

O Auditorio de Verín acollerá este venres, 2 de outubro, a gala dos I Premios ao Comercio de Verín que promove Aever, unha cita de balde na que non faltarán a música nin os sorteos

Esther Gómez, Manuel Lorenzo, Gabriel Alén e Marta Vázquez, durante a presentación da Gala.
Esther Gómez, Manuel Lorenzo, Gabriel Alén e Marta Vázquez, durante a presentación da Gala. | Xunta de Galicia

Os I Premios ao Comercio de Verín, organizados pola asociación Aever, xa teñen finalistas para a gala de entrega, que terá lugar este venres 2 no Auditorio. O evento recoñecerá o traballo dos negocios locais mediante un galardón honorífico e cinco categorías competitivas.

O xurado, con representantes sectoriais e institucionais, decidiu que os tres aspirantes seleccionados para o premio á Renovación son Pato Joyeros, Modas San José e Xoguetería Kuqui. No eido do Compromiso coa Comunidade, os finalistas son Clínica Veterinaria San Roque, Xamonería Martínez e Chabela Regalos; mentres que no apartado de Novo Comercio optan ao galardón Tatiana Estética Avanzada, Marise Salgado e As Pescadeiras. A listaxe complétase con Abeloura Boutique, Xamonería Martínez e UnoUno (Innovación); e Coco Shoes, Santiveri e a Clínica Veterinaria San Roque (Comunicación).

A actriz Iria Sobrado conducirá unha gala que contará tamén coa música de Mr. Cool. O evento é gratuíto e ofrecerá pinchos e un sorteo de cruceiros entre os asistentes. As invitacións xa se poden recoller na sede de Aever e no propio Auditorio.

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