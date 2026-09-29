Pensaban los más escépticos, ¡que de todo hay!, que es que los rivales doblan y hasta triplican su presupuesto. Que es que le falta altura, que es que le falta físico, que es que Burgos se reforzó bien. Que es que esto, que es que lo otro. Es que, es que... Es que nada: el COB, a un paso de los 50 años de historia, cuando esta competición se inició ya estaba ahí, no es, ni será, perfecto, pero tiene una combinación de jugadores que nos hace imaginar, una vez más, que podrá dar guerra a cualquier rival. En esta, su presentación competitiva, jugó más y mejor baloncesto, hasta minimizar a un Burgos que no es un mal equipo (varios ex-ACB), pero que se lo hicieron parecer. ¿Con esto llega para pelear en la zona noble de la clasificación? No lo sé. Solo es el inicio. Pero suficiente para ilusionar a quienes el sábado acudimos al Pazo.

El COB disipó cualquier duda de la mejor manera, jugando muy bien al baloncesto

En un primer juicio y en la medida de sus posibilidades, el COB parece haberse movido bien para hacerse con jugadores que encajan con la idea de juego de su técnico, Moncho López. Se pudo ver a unos interiores dinámicos, capaces de realizar una defensa más agresiva, con versatilidad (Zídek/McDonnell: aunque no tuvieron mucha suerte, sí pueden lanzar de tres) y capaces de poner buenos bloqueos a los manejadores como Leimanis, lo suyo es natural, parece que sin esfuerzo; Martín Fernández (23 puntos), una permanente fuente de desequilibrio por su portentoso coctel de velocidad-rango-acierto hasta firmar una de las exhibiciones más importantes de su carrera y Marc Garcia (22 puntos), sobrado de recursos, que siendo lo suyo anotar de tres, en esta ocasión, lo hizo, pero de otra manera, penetrando y adicional. En esta ocasión y quizá a lo largo de la temporada los jugadores con mayor peso gravitacional sobre el equipo. Más allá del trío, un COB duro, unido y trabajado, en el que muchas partes sumaron.

El conjunto ourensano ganó de la mejor manera: jugando a baloncesto. Y todo parece indicar que por ese camino va a seguir.