La residencia de mayores de Verín en Caldeliñas abrirá en 2028

Este lunes han dado comienzo tras años de espera las obras de la nueva residencia de mayores de Verín, que la Fundación San Rosendo levantará en una finca en la carretera de Laza a la altura de Caldeliñas, separada por apenas unos metros del balneario histórico homónimo. Este proyecto asistencial, cuyo origen se remonta a 2017, se ha enfrentado durante este tiempo a un largo proceso administrativo que terminó por desencallarse definitivamente el pasado agosto, tras obtener la Fundación la licencia de obras y actividad.

La residencia, que aumentará notablemente la oferta asistencial en la villa, se erigirá sobre una parcela de 12.000 metros cuadrados cedida de forma gratuita por el Concello en enero de 2023, en virtud de un convenio suscrito con la Fundación San Rosendo. Las obras, a cargo de la empresa local Construcciones Ropán, tienen un plazo de ejecución de 28 meses, por lo que si todo transcurre con normalidad se espera que la residencia abra sus puertas en la segunda mitad de 2028.

2 millones más de lo previsto

La inversión en el proyecto se eleva hasta los 7 millones, una cifra finalmente superior a los 5 que la Fundación San Rosendo había previsto en sus sucesivas memorias de actividades hasta 2024, y que cubrirán tanto la ejecución de la obra como el equipamiento integral del centro. El edificio tendrá capacidad para 100 personas mayores dependientes, y se reservarán específicamente 10 de estas plazas para una unidad de psicogeriatría. Una vez en funcionamiento, se espera que la residencia dé empleo a más de 50 profesionales.

Imagen en 3D del proyecto de la futura residencia. | Fundación San Rosendo

El diseño arquitectónico se ha proyectado bajo una premisa de respeto e inegración en el entorno. Así, la edificación se adaptará al desnivel natural del terreno para minimizar el impacto visual en el paisaje de Caldeliñas. Además de amplias zonas verdes, con jardines y árboles, y una sala de rehabilitación, la gran novedad del centro será su sala de aguas termales, diseñada para que los residentes puedan disfrutar de los beneficios terapéuticos de las aguas mineromedicinales que hay disponibles en el entorno.

Un nuevo barrio asistencial

El proyecto de la residencia de mayores, que nace de una planificación iniciada en 2017, es la piedra angular del conocido como Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones del Complejo Balneario-Asistencial de Caldeliñas, aprobado hace ahora cinco años por el grupo de gobierno PSOE-BNG. La ubicación estratégica del centro de la Fundación San Rosendo, en la zona norte de Verín, muy próximo al Hospital, será uno de los ejes sobre los que pivotará la creación de un nuevo barrio dedicado a la salud y el bienestar. Este plan se completa con la rehabilitación del balneario histórico de 1850 de Caldeliñas y la futura construcción de un hotel-balneario junto a la residencia.