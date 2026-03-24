Plantando semillas de futuro en el Pozo do Demo, en Verín

Las “heridas” en el monte, su vegetación y fauna provocadas por la ola de incendios forestales que arrasó la comarca de Monterrei el verano pasado todavía tardarán años en cicatrizar, por lo que el medio natural necesita toda la ayuda que se le pueda brindar. Al mismo tiempo, lo ocurrido en 2025 también abre la puerta a una oportunidad para que los más jóvenes tomen conciencia de la importancia de proteger la naturaleza que los rodea.

Con ese objetivo en mente, la comunidad de montes en mano común de Cabreiroá ha vuelto a poner en marcha una nueva actividad de reforestación con estudiantes, tras el éxito de la iniciativa llevada a cabo en noviembre. Esta vez los protagonistas de la jornada que tuvo lugar hace unos días fueron 95 escolares de 5º y 6º de Primaria del colegio Amaro Refojo, en una acción educativa que contó con la coorganización del CDR Portas Abertas y el apoyo del Concello de Verín.

El objetivo de la mañana fue plantar “futuro” gracias a un total de 50 ejemplares de carballo del país. Pero antes de coger el “sacho” y ponerse manos a la obras, el jardinero municipal Iñaki Terrados dio una pequeña lección a los alumnos de 10 y 11 años sobre cómo respiran las plantas y la mejor forma de colocar las raíces sobre los puntos marcados en una ladera del Montemaior, en el entorno del Pozo do Demo, que la próxima semana volverá a acoger su conocido “trail”.

El arqueólogo Víctor Muñiz explicó el yacimiento romano de O Bouzadoiro. | CDR Portas Abertas

Divididos por grupos, en un visto y no visto los carballos quedaron plantados. Marlene García, integradora social de Portas Abertas, sostiene que “isto sírvelles para que aprendan dende pequeniños a coidar os montes”. Por su parte, Iñaki Terrados destacó la “educación e implicación da rapazada, agardamos que no futuro algúns deles fagan traballos relacionados co medio”.

Aprendieron del pasado

Tras una pausa para comer y reponer fuerzas, los escolares se dirigieron al yacimiento romano de O Bouzadoiro, objeto recientemente de un nuevo proyecto de excavación y documentación. El arqueólogo Víctor Muñiz y el historiador Andrés Diz fueron los encargados de explicar los últimos hallazgos a los jóvenes verinenses, que descubrieron una parte de su pasado.