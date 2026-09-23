¿Sabe usted que los nuevos ediles populares de Verín recibieron un regalito?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, "A historia de Verín en 100 obxectos", imprescindible para cualquier verinense
¿Sabe usted que la cortesía siempre debe primar? ¿También en la (tan) denostada política local? ¿Que el Concello verinense hizo entrega de un obsequio a los nuevos ediles populares? ¿Que recibieron un pin con el escudo municipal y un libro? ¿Que se trata de la obra "A historia de Verín en 100 obxectos", escrita al alimón por los arqueólogos Alberte Reboreda y Nieves Amado? ¿Que la villa presume de historia y cordialidad?
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