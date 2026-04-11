O patrimonio relixioso da Tamagania, recompilado en dous novos libros
Bruno Rúa regresa á biblioteca de Verín para presentar dúas obras que recollen patrimonio da comarca
O divulgador e investigador verinense Bruno Rúa presentará no salón de actos da Casa da Cultura as súas dúas novas obras, “Igrexas e mosteiros” e “Capelas, ermidas e santuarios”, que afondan no patrimonio relixioso e cultural da comarca da Tamagania. O acto, organizado pola biblioteca de Verín, terá lugar o vindeiro xoves, 16 de abril, a partir das 19,30 horas, e está aberto a toda a veciñanza ata completar aforo.
As publicacións de Rúa nacen coa vontade de ofrecer unha visión completa e rigorosa dos distintos tipos de templos presentes na comarca, estruturando o traballo en dous volumes diferenciados que responden a enfoques e realidades distintas.
O autor tamén recompila neste volume historias, lendas e descricións que permiten comprender a evolución e significado destes enclaves ao longo do tempo. A través destas dúas obras, Bruno Rúa ofrece unha completa panorámica do patrimonio relixioso da Tamagania, contribuíndo á súa divulgación e posta en valor.
También te puede interesar
ENTIDADES SOCIALES
Verín se une a favor de la “X solidaria” en la Renta
Con expertos del sector
La geotermia será protagonista del XIX simposio de energías renovables
TERCERA FEDERACIÓN
Arteixo y Barco ponen en juego su gran momento
PINGAS DE ORBALLO
Vixía na noite pecha