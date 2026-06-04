Un persona herida en la cabeza en un atropello en la avenida Luis Espada, Verín

El punto en el que ocurrió el atropello en avenida Luis Espada, Verín

Un atropello se saldó con un herido en la cabeza en la mañana de este jueves, 4 de junio, en avenida Luis Espada, en Verín. El accidente ocurrió a la altura del portal número 89 y la víctima no necesitó ser liberada a pesar de la presencia de los bomberos.

Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, Policía Local, bomberos y Protección Civil de Verín.