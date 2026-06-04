ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un persona herida en la cabeza en un atropello en la avenida Luis Espada, Verín
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un atropello se saldó con un herido en la cabeza en la mañana de este jueves, 4 de junio, en avenida Luis Espada, en Verín. El accidente ocurrió a la altura del portal número 89 y la víctima no necesitó ser liberada a pesar de la presencia de los bomberos.
Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, Policía Local, bomberos y Protección Civil de Verín.
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