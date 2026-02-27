El trail del Pozo do Demo regresa este 29 de marzo a Verín

El próximo 29 de marzo Verín volverá a acoger una de las pruebas más emblemáticas de su calendario deportivo con la celebración del Trail Pozo do Demo, una cita que recupera una carrera histórica y que refuerza la apuesta del Concello de Verín por el deporte al aire libre y por la puesta en valor del territorio.

La salida tendrá lugar a las 9,30 horas desde el Balneario de Cabreiroá. La prueba contará con un recorrido de 15 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 600 metros combinando tramos técnicos, zonas de monte y parajes de gran atractivo paisajístico en los entornos del Pozo do Demo y del Monte Maior.

El Trail Pozo do Demo se presenta como una propuesta deportiva exigente pero accesible para personas aficionadas al trail running que buscan “un reto deportivo nun entorno natural privilexiado. A recuperación desta carreira supón tamén a continuidade dunha proba con identidade propia, fortemente vinculada ao territorio e á práctica deportiva popular na comarca”, afirman desde la entidad local.

El precio de inscripción para el trail asciente a los 15 euros. Además, las personas participantes que lo deseen podrán sumarse a la comida posterior en un restaurante del lugar por un importe también de 15 euros, fomentando así la convivencia y el ambiente de comunidad alrededor de la prueba.