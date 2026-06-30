Movilización en el hospital de Verín ante la “grave situación” del distrito sanitario

El hospital comarcal de Verín será escenario mañana, a las 12,00 horas, de una movilización convocada por la Comisión Delegada y la Plataforma en defensa de la Sanidade Pública para denunciar la “grave situación” que a su juicio atraviesa el distrito sanitario, una protesta que se mantendrá todos los miércoles “mentres non se produza un cambio de proceder por parte da Administración Sanitaria”. Los portavoces de los entes convocantes critican la “crecente precariedade laboral” que afecta a los profesionales y listas de espera que “poden chegar a catro anos” en especialidades como Oftalmología.

Como ejemplo, exponen que el 5 de junio “a comarca quedou sen cirurxián de garda” , un episodio que “evidencia a gravidade da situación e a falta de capacidade de xestión”, por lo que se preguntan qué ocurriría “ante unha cesárea de emerxencia”. Por todo ello, hacen un llamamiento para exigir una atención con “recursos suficientes” y “condiciones laborais dignas”.

“Falsedades”

Por su parte, desde el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco tildan de “lamentable” que los representantes de los trabajadores de la sanidad pública en la comarca opten por la “manipulación política baseándose en falsedades e xerando alarma entre a poboación”. Desde la gerencia desmienten la pérdida de servicios y aclaran que la hospitalización a domicilio se organizará de forma independiente en septiembre mediante la “contratación dos profesionais precisos”. Asimismo, la administración defiende que el centro ofrece una “asistencia de calidade”, que la plantilla de médicos aumentó un “37,5%” entre 2024 y 2025 y que la Xunta licitará este año una reforma de “1,5 millones de euros para obras de mellora”.