El PP regresa al pleno de Verín tras un mes sin representación
RENOVACIÓN TOTAL
Los cuatro nuevos concelleiros populares tomaron finalmente posesión a raíz de la cascada de dimisiones en el seno del PP de Verín del pasado agosto
A solo ocho meses de las municipales de 2027, el salón de plenos del Concello de Verín acogió este martes una imagen más propia de un inicio de mandato: la toma de posesión de cuatro concelleiros del PP, tras el goteo de renuncias que a finales de agosto dejó sin portavoz ni representación a la única fuerza de la oposición. De hecho, el grupo municipal popular tuvo que constituirse de nuevo en esta sesión extraordinaria y urgente.
Así, Bernardo Rodríguez, Tamara Velázquez, Benito Quiñones y Tino Cid juraron el cargo y serán ediles populares hasta el próximo 23 de mayo. Entonces tomará el relevo una nueva lista encabezada por el parlamentario Víctor Baladrón, ya confirmado como líder del PP, con el objetivo de recuperar el gobierno de una villa que desde 2015 rige una coalición de PSOE y BNG.
“Hipotecar o orzamento”
El resto de la sesión se centró en la aprobación, con los votos del grupo de gobierno, de un reconocimiento extrajudicial de créditos por medio millón de euros. El alcalde, Gerardo Seoane, lo vinculó al plan estatal de pago a proveedores: “Esgotouse o capítulo, pero deben recoñecerse agora”. Por su parte, Bernardo Rodríguez, nuevo portavoz popular, justificó el voto en contra: “Non votamos en contra dos proveedores, senón dunha forma de xestionar. O único que fan é hipotecar o orzamento do 2027 antes sequera de aprobalo”.
Finalmente, el pleno también aprobó una subvención de 40.000 euros a la asociación que organiza el FIC Vía XIV y una modificación de las bases que rigen las subvenciones a entidades deportivas, ambas con la abstención del PP.
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