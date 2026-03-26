O PP de Verín critica a perda de diversos servizos sociais

Os populares sinalan que o Concello non solicitou axudas da Xunta para este ano, algo que desminte a concelleira de Servizos Sociais

Servizos sociais que se perderon. | PP de Verín

O Partido Popular de Verín lamenta a perda de “máis dunha decena” de programas de carácter social baixo a xestión do actual goberno local do PSOE e BNG, iniciativas municipais “fundamentais” durante anos para favorecer a “formación, inclusión e axudar na conciliación laboral e familiar”.

Os populares refírense nomeadamente a servizos coma os almorzos saudables, actividades para cativos e o reforzo educativo, así como cursos de alfabetización dixital, obradoiros de memoria e programas de acompañamento psicolóxico e asesoramento xurídico para inmigrantes, entre outros.

Dende a única forza da oposición na vila apuntan como motivos principais desta perda á “falta de xestión” do Concello, e sinalan que este ano non solicitou axudas da Xunta destinadas especificamente á inclusión social. Malia que o goberno autonómico dispón de máis de 4 millóns de euros para estes fins os populares, critican que Verín quede fóra da convocatoria por “non ter solicitado” ningunha subvención ao longo do proceso.

“Non teñen coñecemento”

A concelleira de Servizos Sociais, Rosario Rodríguez, afirma que o PP “non ten coñecemento das liñas de actuación dos servizos sociais municipais”, e acúsaos de “mesturar subvencións para entidades sociais coas destinadas ás entidades locais”. Nese senso, afirma que o Concello “ten concedidas para 2025-2027 unha axuda para a poboación xitana de 89.040,96 euros e outra para poboación inmigrante por valor de 51.959,96 euros”.

