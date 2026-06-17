Premio para a aposta do colexio Princesa de España de Verín pola creación en galego
CURTAMETRAXE
Os alumnos de 6º de Infantil do colexio Princesa de España de Verín fanse co premio do certame da Xunta «Nós tamén creamos» grazas á súa curtametraxe en "stop-motion" «A mellor sopa do mundo»
O CEIP Princesa de España de Verín resultou gañador na categoría de segundo ciclo de Educación Infantil da nova edición do concurso de curtametraxes de animación “Nós tamén creamos”. Os vinte alumnos da clase de 6º de Infantil foron recoñecidos por “A mellor sopa do mundo”, o seu traballo audiovisual realizado en formato “stop-motion”, na entrega de premios que tivo lugar onte en Santiago de Compostela. O acto contou coa presenza do conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, quen destacou a “calidade e creatividade” dos proxectos presentados.
Esta é a segunda ocasión na que o centro de Verín participa neste certame impulsado pola Xunta, cuxo obxectivo principal é promover o uso da lingua galega a través da creación de pezas de animación desde a infancia, e no que participaron 18 centros de toda Galicia.
Os pequenos creadores recibiron dous lotes de libros, un diploma e un pequeno trofeo. Mariam Tierno, directora do Princesa, amosa a súa enorme “satisfacción”, e salienta o labor da profesora de Música e coordinadora do Polo Creativo, Belén López, quen guiou aos pequenos ao longo de todo o proceso de creación artística.
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