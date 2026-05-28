Dos puestos de mando móviles se unen a la lucha contra los incendios forestales

Socios del proyecto europeo Use4Forest y cargos de la Xunta, este miércoles en la base áerea junto a los vehículos incorporados.

La base áerea transfronteriza Verín-Oímbra acogió este miércoles una visita del comité de socios del proyecto de cooperación europea Interreg Sudoe Use4Forest, durante la que se presentó la nueva incorporación a la lucha contra los incendios forestales fruto de esta alianza, dos furgonetas equipadas como Puestos de Mando Avanzado (PMA).

Estos vehículos, los primeros de estas características que la Xunta suma al dispositivo contra el fuego, permitirán realizar tareas de coordinación a pie de campo gracias a su gran movilidad. Además, los equipos técnicos podrán realizar un seguimiento continuo y en tiempo real de la evolución de las llamas, así como coordinar de forma más ágil y segura a los medios humanos y materiales desplegados en las zonas afectadas.

Dispositivo referente

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada por el director general de Defensa do Monte, Manuel Francisco, recordó que el aeródromo del Támega, una inversión de 5,5 millones, “naceu tamén froito dun proxecto europeo”. Resaltó asimismo el dispositivo de prevención y extinción gallego, “un referente a nivel estatal e para países veciños como Francia e Portugal”.

Juan Picos -der.- explicó el programa de mapeado de incendios a los socios del proyecto y autoridades presentes. | C.L.M.

La jornada incluyó una exhibición de medios aéreos, que realizaron descargas de agua, y una charla del investigador de la UVigo Juan Picos, quien explicó una nueva herramienta de mapeado de incendios que se está desarrollando en el marco de Use4Forest.

Los socios aprovecharon para visitar el Distrito Forestal XIV Verín-Viana y el Centro Integral de Loita contra o Lume de Toén. Junto a la Consellería y organismos lusos y franceses, participan en el proyecto la Diputación, la Junta de Castilla y León, la Escola de Enxeñaría Forestal de la UVigo, la Hazi Fundazioa, la Fundación Tecnalia Research & Innovation y el Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular.