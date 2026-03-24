FINANCIAMENTO EXTERNO
O Concello de Verín incrementa un 43% os fondos para investimentos en 2026
O Concello de Verín aprobou este luns nun pleno extraordinario unha modificación de crédito por importe de 2.271.742 euros, que elevará o investimento total para 2026 ata os 5,23 millóns. Este medida, que contou cos votos a favor do grupo de goberno PSOE-BNG e o rexeitamento do PP, supón que máis do 43% do financiamento deste ano procederá de subvencións doutras administracións.
O alcalde, Gerardo Seoane, comentou que o expediente permite incorporar “os fondos europeos da senda financieira Feder” concedidos a Verín. Entre as actuacións previstas están a pavimentación de vías urbanas, rurais e beirarrúas, o asfaltado da N 532 e a urbanización da avenida Luis Espada. Tamén se reservan achegas para a impermeabilización do colector principal, a remunicipalización do abastecemento e saneamento, a nova escola infantil e a expropiación de terreos en Fontenova.
En ausencia da voceira popular, Lara Da Silva, onte tomou a palabra a concelleira Sonia Arias, que dixo que a modificación era a “prueba definitiva del fracaso de su gestión económica”, e sinalou un informe de intervención que alerta de “falta de liquidez” e atrasos no pago a provedores, acusando ao bipartito de perder subvencións para a depuradora e a gardería por non cumprir os prazos. Criticou tamén ao remunicipalizado servizo do lixo, o que provocou unha rifa dialéctico entre Seoane e a popular.
