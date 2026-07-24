¿Sabe usted que un restaurante de Verín presume de haber recibido a un campeón del Mundial?

¿Sabe usted que aún nos dura la resaca del Mundial? ¿Que a un restaurante de Verín le ha parecido buen momento para presumir de visitante ilustre? ¿Que a Laporte además de defender seguro que le encanta la buena comida? ¿Que ya lo tenemos casi adoptado y ya se le ha visto en varias ocasiones por Vilardevós? ¿Que además de la copa se ha ganado a todos los ourensanos?