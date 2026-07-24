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¿Sabe usted que un restaurante de Verín presume de haber recibido a un campeón del Mundial?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, seguimos con la resaca del Mundial y un local de Verín ha visto su momento para presumir de visitante ilustre

La Región
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Publicado: 24 jul 2026 - 10:34 Actualizado: 24 jul 2026 - 10:36
Laporte en un restaurante de Verín.
Laporte en un restaurante de Verín.

¿Sabe usted que aún nos dura la resaca del Mundial? ¿Que a un restaurante de Verín le ha parecido buen momento para presumir de visitante ilustre? ¿Que a Laporte además de defender seguro que le encanta la buena comida? ¿Que ya lo tenemos casi adoptado y ya se le ha visto en varias ocasiones por Vilardevós? ¿Que además de la copa se ha ganado a todos los ourensanos?

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