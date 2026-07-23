¿Sabe usted que se rompieron las dos décadas sin descenso en el río Támega?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, las embarcaciones vuelven a surcar el Támega por Verín
¿Sabe usted que “non era sen tempo” que volviera a haber un descenso por el río Támega? ¿Que eran ya casi dos décadas de ausencia de esta práctica festivo-deportiva? ¿Que el Extruga Festival de Verín se animó a recuperarla? ¿Que un total de 11 “embarcaciones”, con diversidad de tripulantes, participaron en este revival? ¿Que hubo premios, disfraces y, sobre todo, mucha retranca? ¿Que cuándo es la próxima?
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