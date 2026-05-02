COPLAS Y MÚSICA
Tradición y solidaridad en la “Festa dos Maios” de Verín
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Verín celebró este viernes una de sus tradiciones más arraigadas, la Festa dos Maios, en una jornada marcada por la participación vecinal y el ambiente festivo. Desde las 11:00 horas, la Alameda se convirtió en el epicentro de la celebración con la exposición de los “maios”, composiciones efímeras elaboradas con elementos vegetales que reflejaron la creatividad y el trabajo de centros educativos y asociaciones de la comarca de Monterrei.
Vecinos y visitantes tuvieron además la oportunidad de adquirir las tradicionales coplas, creadas por el tejido asociativo y educativo, que el Concello puso a la venta por un euro con fines solidarios, destinando la recaudación a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
De forma paralela, la Praza García Barbón acogió la IV Feira Solidaria, en la que decenas de colectivos sociales, culturales y ONG ofrecieron distintos productos para recaudar fondos destinados a sus proyectos.
La jornada estuvo amenizada por la actuación de la banda de música del conservatorio, que puso el broche final a una mañana que culminó con la tradicional degustación de pulpo á feira en la plaza.
Esta celebración volvió a poner de relieve la importancia de mantener vivas las tradiciones populares, consolidando la Festa dos Maios como una cita imprescindible en el calendario festivo de la comarca.
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