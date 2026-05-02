OS MAIOS
Participa nos mellores premios dos Maios 2026

Tradición y solidaridad en la “Festa dos Maios” de Verín

COPLAS Y MÚSICA

La tradición de la “Festa dos Maios” da la bienvenida a la primavera en la villa de Verín. Una exposición de creaciones vegetales, las coplas y la música de la banda del conservatorio verinense fueron las protagonistas de la jornada de viernes.

Numeroso público recorrió el recinto que acogía las propuestas de maios.
Numeroso público recorrió el recinto que acogía las propuestas de maios. | Xesús Fariñas

Verín celebró este viernes una de sus tradiciones más arraigadas, la Festa dos Maios, en una jornada marcada por la participación vecinal y el ambiente festivo. Desde las 11:00 horas, la Alameda se convirtió en el epicentro de la celebración con la exposición de los “maios”, composiciones efímeras elaboradas con elementos vegetales que reflejaron la creatividad y el trabajo de centros educativos y asociaciones de la comarca de Monterrei.

Vecinos y visitantes tuvieron además la oportunidad de adquirir las tradicionales coplas, creadas por el tejido asociativo y educativo, que el Concello puso a la venta por un euro con fines solidarios, destinando la recaudación a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

De forma paralela, la Praza García Barbón acogió la IV Feira Solidaria, en la que decenas de colectivos sociales, culturales y ONG ofrecieron distintos productos para recaudar fondos destinados a sus proyectos.

Una de las originales propuestas de este año.
Una de las originales propuestas de este año. | Xesús Fariñas

La jornada estuvo amenizada por la actuación de la banda de música del conservatorio, que puso el broche final a una mañana que culminó con la tradicional degustación de pulpo á feira en la plaza.

Esta celebración volvió a poner de relieve la importancia de mantener vivas las tradiciones populares, consolidando la Festa dos Maios como una cita imprescindible en el calendario festivo de la comarca.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats