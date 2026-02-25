A Feira do Lázaro de Verín volverá ter concurso de pinchos e sorteos

DINAMIZACIÓN DA HOSTALERÍA

Os veciños de Verín e visitantes volverán poder votar polos seus pinchos favoritos na Feira do Lázaro deste ano

Feira do Lázaro de Verín o ano pasado. | Concello de Verín

O Concello de Verín vén de anunciar o III "Pincha no Lázaro", do 19 ao 21 de marzo, coincidindo coa Feira do Lázaro. A concellería de Feiras, Transporte e Xuventude impulsa de novo esta iniciativa de promoción da gastronomía local que en 2025 serviu 4.735 pinchos.

Os establecementos interesados poden inscribirse ata o 2 de marzo cun correo á OMIC ou presencialmente na Casa da Xuventude. Cada local competirá cun único pincho por 2,50 euros.

Para escoller os gañadores haberá un xurado técnico, que valorará de xeito anónimo o sabor, a presentación e a dificultade. Ademais, haberá o xurado popular dos propios clientes a través de papeletas de votación, que permitirán entrar no sorteo de oito agasallos, como un vale de 100 euros para gastar na hostalaría, un xamón, viño da D.O. Monterrei e un bono termal en Chaves.

