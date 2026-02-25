DINAMIZACIÓN DA HOSTALERÍA
A Feira do Lázaro de Verín volverá ter concurso de pinchos e sorteos
DINAMIZACIÓN DA HOSTALERÍA
O Concello de Verín vén de anunciar o III "Pincha no Lázaro", do 19 ao 21 de marzo, coincidindo coa Feira do Lázaro. A concellería de Feiras, Transporte e Xuventude impulsa de novo esta iniciativa de promoción da gastronomía local que en 2025 serviu 4.735 pinchos.
Os establecementos interesados poden inscribirse ata o 2 de marzo cun correo á OMIC ou presencialmente na Casa da Xuventude. Cada local competirá cun único pincho por 2,50 euros.
Para escoller os gañadores haberá un xurado técnico, que valorará de xeito anónimo o sabor, a presentación e a dificultade. Ademais, haberá o xurado popular dos propios clientes a través de papeletas de votación, que permitirán entrar no sorteo de oito agasallos, como un vale de 100 euros para gastar na hostalaría, un xamón, viño da D.O. Monterrei e un bono termal en Chaves.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DINAMIZACIÓN DA HOSTALERÍA
A Feira do Lázaro de Verín volverá ter concurso de pinchos e sorteos
XORNADA INFORMATIVA
O PP abordará o sábado en Verín o reto actual do acceso á vivenda
TRIBUTO LOCAL
Verín premia ás persoas que fan grande o seu Entroido
Lo último
VÍA DE SERVICIO
Un estado de ánimo
DENOMINACIÓN DE ORIGEN
La clasificación del viñedo es clave para los “colleiteiros” de O Ribeiro
PROPUESTA LÚDICA Y EDUCATIVA
A Mezquita oferta conciliación familiar durante Semana Santa