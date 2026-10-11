SEXTA EDICIÓN
Verín disfruta dos días de "food trucks" y cerveza
SEXTA EDICIÓN
El entorno del Parque de A Preguiza acoge hoy la última jornada de la sexta Festa da Cervexa organizada por el Concello de Verín. El recinto permanecerá abierto desde las 18:00 hasta las 02:00 horas, ofreciendo más de una veintena de cervezas nacionales e internacionales acompañadas de ambientación musical.
El evento cuenta con una carpa principal para la bebida y reparte la oferta gastronómica entre carpas anexas y una zona exterior con cuatro “food trucks”. Los 12 puestos de alimentación disponibles combinan opciones tradicionales como salchichas alemanas, hamburguesas gourmet, pulpo á feira o churrasco, con especialidades internacionales que incluyen propuestas portuguesas, mexicanas y opciones veganas.
El concelleiro de Feiras, Manuel Lorenzo, animó a vecinos y visitantes a disfrutar de esta iniciativa enmarcada en la programación de otoño buscando que los asistentes “veñan con tempo, queden a compartir a tarde ou a noite cos amigos e gocen da gastronomía” al aire libre.
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