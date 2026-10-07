O instituto Chivite de Verín repite como escola mentora do Parlamento Europeo
O ÚNICO OURENSÁN
O centro de Verín, embaixador do Europarlamento, reforza o seu liderado en internacionalización e coordinará novas actividades sobre cidadanía e valores comunitarios nas aulas
O instituto Xesús Taboada Chivite de Verín revalida o seu compromiso europeo participando, por segundo ano consecutivo, como escola mentora do Parlamento Europeo. A vicedirectora Josefina Pérez representou ao centro, único embaixador do Europarlamento na provincia, nunhas xornadas na Universidad de Alcalá de Henares.
A cita permitiu deseñar as liñas de traballo para este curso e crear redes de cooperación con institutos de todo o Estado. Con esta iniciativa, o centro verinense -tamén acreditado nos programas Erasmus+ e eTwinning- reforza a súa liña de internacionalización para seguir promovendo os valores e a cidadanía europea dende as aulas.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
I GALA PREMIOS AO COMERCIO
Verín premia o traballo do comercio de proximidade
CITA CONSOLIDADA
Verín une comida y cerveza en su particular Oktoberfest
PROYECTO EUROPEO
Galicia y Portugal refuerzan la unión contra el fuego
Lo último