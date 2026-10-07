O instituto Chivite de Verín repite como escola mentora do Parlamento Europeo

O ÚNICO OURENSÁN

O centro de Verín, embaixador do Europarlamento, reforza o seu liderado en internacionalización e coordinará novas actividades sobre cidadanía e valores comunitarios nas aulas

Xornadas formativas na Universidad de Alcalá de Henares.
Xornadas formativas na Universidad de Alcalá de Henares. | IES Xesús Taboada Chivite

O instituto Xesús Taboada Chivite de Verín revalida o seu compromiso europeo participando, por segundo ano consecutivo, como escola mentora do Parlamento Europeo. A vicedirectora Josefina Pérez representou ao centro, único embaixador do Europarlamento na provincia, nunhas xornadas na Universidad de Alcalá de Henares.

A cita permitiu deseñar as liñas de traballo para este curso e crear redes de cooperación con institutos de todo o Estado. Con esta iniciativa, o centro verinense -tamén acreditado nos programas Erasmus+ e eTwinning- reforza a súa liña de internacionalización para seguir promovendo os valores e a cidadanía europea dende as aulas.

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