¿Sabe usted que en Verín lo que se ensucia se limpia rápido?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, en Verín el terraceo se hace en condiciones
¿Sabe usted que un evento multitudinario en un espacio público como la batucada de Verín requiere de coordinación municipal? ¿Que la fiesta del agua y de la espuma en la Praza García Barbón dejó tras de sí un notable reguero de “actividad humana”? ¿Que nada más terminar, operarios del Concello y voluntarios de Protección Civil limpiaron la plaza, a la que regresó el terraceo? ¿Que los hosteleros agradecieron la rapidez?
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