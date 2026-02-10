O CIM da Mancomunidade de Verín busca previr as ITS e a violencia sexual este Entroido

MÚSICA E GASTRONOMÍA
O Entroido é sinónimo de festa, pero o Centro de Información da Muller (CIM) da Mancomunidade de Verín quere que tamén o sexa de responsabilidade coa súa campaña de sensibilización “Preventroido26”. Baixo o lema “Sen capuchón non se goza do folión”, busca previr as infeccións de transmisión sexual (ITS) e as violencias sexuais durante estes vindeiros días de troula.
A iniciativa pon o foco na mocidade, que inicia a súa vida sexual arredor dos 13 anos, fuxindo do simple reparto de preservativos para apostar pola educación afectivo-sexual. Con obradoiros nos institutos e adhesivos que se verán dende este Xoves de Comadres, búscase garantir que a diversión sexa sempre segura e con consentimento.
O CIM impulsa a campaña co apoio dos sete concellos da Mancomunidade, o Ministerio de Igualdade e máis do Sergas.
