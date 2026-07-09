Verín garantizará servicios echando mano de su remanente de tesorería

El Concello de Verín aprobó este miércoles en una nueva sesión plenaria extraordinaria, urgente y exprés -apenas cinco minutos- una modificación de crédito por importe de 956.721,47 euros, destinada a reforzar partidas presupuestarias necesarias para el funcionamiento ordinario y la prestación de los servicios municipales, tales como la pavimentación y conservación de las vías públicas, la amortización de la deuda municipal o el mantenimiento de la piscina climatizada y la Casa da Xuventude. La propuesta salió adelante con los votos a favor del grupo de gobierno de PSOE-BNG y la abstención del PP.

La financiación de este montante se realizará con cargo al remanente de Tesorería para gastos generales del pasado ejercicio 2025. El alcalde, Gerardo Seoane, argumentó la premura de la convocatoria señalando que “temos cuestións de verán que atender e que non poden esperar”, y justificó llevarla a cabo en este momento “porque vimos de aprobar a liquidación hai pouco”.

Nuevos reparos

La corporación también aprobó de forma unánime un expediente de levantamiento de reparos y el correspondiente reconocimiento extrajudicial de créditos por valor de 66.585,18 euros. Esta cantidad servirá para abonar prestaciones ya realizadas y asegurar la continuidad de los servicios, incluyendo gastos adelantados por el Consello Regulador de la D.O. Monterrei para la organización de la Feira do Viño, la inspección técnica de la flota municipal y suministros para la maquinaria de limpieza viaria. Asimismo, en la sesión se dio cuenta al pleno de la liquidación del presupuesto municipal de 2025.

Liquidación "enganosa"

Por su parte, el PP mostró su preocupación tras el pleno, denunciando un “caos económico” en las arcas municipales que viene a sumarse al plan de ajuste municipal aprobado para los próximos 15 años. Los populares advierten que, si bien el resultado presupuestario puede parecer positivo inicialmente al comparar ingresos y gastos reconocidos, el informe de Intervención indica que existen “5,8 millones” en obligaciones sin aplicar al presupuesto. Apuntan que, si se tuvieran en cuenta, el remanente de Tesorería no sería de 1,54 millones, sino que pasaría a ser de -4,7 millones de euros.

La formación opositora censura que el bipartito no incluyó este dinero en un reconocimiento extrajudicial previo por tratarse de facturas de ejercicios anteriores, y aseguran que ofrecen una “liquidación enganosa, na que aínda non se contabilizaron as facturas que están por pagar”.