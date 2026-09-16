Verín invertirá un millón en asfaltar sus vías principales

El Concello de Verín ultima una amplia actuación para renovar el asfalto de numerosas calles de la villa, tras adjudicar recientemente dos contratos que suman 1.004.273,38 euros a la empresa Extraco, que dispondrá de un plazo de tres meses desde el inicio de las obras. Los trabajos consistirán principalmente en extender una nueva capa de asfalto para corregir grietas, baches, antiguos parcheos y otras deficiencias del pavimento. Tras el asfaltado, también se renovará la pintura de las calles, incluidos los pasos de peatones y el resto de las marcas viales.

La actuación llegará a las principales calles y viales del municipio. En el núcleo urbano se renovará el firme de la avenida Luis Espada, la avenida de Castilla, la avenida de Portugal y la Travesía de Sousas, así como las calles Lavadoiro, Rosalía de Castro, Ourense y Antonio Fernández Pérez, esta última en el entorno de los institutos. Asimismo, se actuará en la avenida de Cabreiroá, Camiño Noria, Diputación, Laureano Peláez, Manuel Taboada Cid, Juan Guerra Valdés, José Santamarina, Galicia, Elle, Travesía de Elle, José Tresguerras Melo y José María Pereda Álvarez, además del refuerzo del firme de la N-532 a su paso por Queizás.

Aceras más accesibles

A estas obras se sumará la remodelación de los bordillos y aceras de las avenidas Luis Espada y de Portugal, adjudicada esta semana a Construcciones Ropán por 279.723,14 euros. La actuación incluirá nuevos bordillos de granito y rebajes en los pasos de peatones con el fin de mejorar al accesibilidad y facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida. El proyecto contempla actuar en la Luis Espada desde el cruce con Portugal hasta el puente sobre el Támega, y en Portugal hasta la zona de la rúa de Elle.

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El alcalde, Gerardo Seoane, señala que estas obras comenzarán “en outubro”, mientras que los asfaltados arrancarán “entre mediados e finais” de ese mismo mes.

La reforma de la lonja agropecuaria, más cerca

Próximamente también está prevista la adjudicación de las obras de reparación de la lonja agropecuaria, después de que la primera licitación, con un presupuesto de 245.415 euros, quedase desierta. Esta intervención es necesaria por el deterioro de las bases de los grandes arcos de madera del edificio, afectados durante años por la humedad y la exposición al exterior, y que serán sustituidaos por nuevas piezas de madera, manteniendo su aspecto original.

Construida en 2001 con una inversión de unos 600.000 euros, la lonja ofrecía mercado ganadero, bar-restaurante y sala para subastas electrónicas. El proyecto apenas llegó a tener actividad, por lo que el Concello recuperó su gestión en 2015. Ahora el objetivo es destinar el recinto como centro de ocio multiusos de invierno.