Verín abre as inscricións para unha nova Feira da Cervexa
SEXTA EDICIÓN
A Preguiza volverá acoller a Feira da Cervexa de Verín os vindeiros días 10 e 11 de outubro, e combinará a coñecida bebida con patros típicos como salchichas ou codillo
O Concello de Verín xa ten en marcha a organización da sexta edición da Feira da Cervexa, que terá lugar os días 10 e 11 de outubro no Parque da Preguiza. A convocatoria está aberta ás solicitudes de distribuidores de cervexa, establecementos de restauración e “foodtrucks”, que poderán inscribirse ata o 21 de setembro a través da sede electrónica.
Este evento busca novamente dinamizar a economía e ofrecer unha alternativa de ocio arredor deste sector e da gastronomía. A organización aposta por compaxinar pratos típicos como salchichas ou codillo con propostas baseadas en produtos da terra e opcións veganas.
O recinto abrirá ambos días en horario de 18,00 a 2,00 horas. As tarifas de participación fixáronse en 40 euros por metro lineal para as firmas cervexeiras, 100 euros para os postos de alimentación e 9,32 euros o metro cadrado para as “foodtrucks”.
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