Verín recupera la Concentración Motera, una cita para apasionados de las dos ruedas

La villa del Támega se convertirá en gran punto de encuentro para los amantes de las motos gracias a la Concentración Motera Verín, que recupera esta histórica cita tras tres décadas de ausencia. El evento, impulsado por el recientemente creado MotoClub Vila de Verín, en colaboración con la Diputación y los concellos de Verín, y Monterrei, ofrecerá tres días de actividades, música y espectáculos sobre dos ruedas.

Alberto Prieto, presidente de la asociación de hosteleros de Verín y vocal del motoclub, agradeció el apoyo institucional y de los patrocinadores, y destacó el “dinamismo económico” que generará para la localidad. Por su parte, el secretario de la agrupación, Juan Carlos Castro, deseó que “sigamos celebrando este evento por moitos máis anos”.

Inscripciones

Las personas que deseen participar pueden realizar una preinscripción por un precio de 40 euros hasta este viernes, 12 de junio, mientras que quienes opten por anotarse el mismo día del evento deberán abonar 50 euros. La inscripción da acceso a las comidas, las rutas guiadas, los espectáculos y una zona habilitada para acampada. Además, la organización ha confirmado que todos los inscritos participarán en el sorteo de un viaje para dos personas al Gran Premio de Jerez de 2027, con entradas al circuito, alojamiento en hotel y combustible para el trayecto.

El programa festivo arrancará el viernes 19 a las 19,00 horas en la zona de A Preguiza con la apertura de las inscripciones, un pincho y caña de bienvenida y la animación musical de DJ Cigarrón para recibir a los primeros asistentes.

Al día siguiente, la jornada del sábado 20 concentrará el grueso de las actividades. Por la mañana se realizará una ruta motera que incluirá aperitivos, mientras que la tarde estará dedicada a distintas actividades. A partir de las 17:00, los asistentes disfrutarán de una exhibición de acrobacias a cargo de Cuadrado Stunt, un toro mecánico, discomóvil y el concierto en directo de The MusicBox Band. La jornada concluirá con una gran cena para todos los motoristas inscritos y más fiesta nocturna amenizada por A Gramola.

La concentración se despedirá el domingo 21 de junio con una ruta organizada por el concello de Monterrei, seguida de un vermut y la entrega de trofeos en A Preguiza.