Verín saldará 3,7 millones de deuda con 250 proveedores
PLAN DE PAGO
La villa de Verín ha aprobado un plan financiarero, respaldado por los ministerios de Economía y Hacienda, para saldar todas sus obligadores con proveedores
El Concello de Verín se ha incorporado al procedimiento de plan de pago a proveedores de 2026, un mecanismo estatal para liquidar deudas plurianuales por importe de 3,7 millones que la localidad mantiene con más de 250 proveedores. Verín es la única localidad ourensana que ha sido obligada por Hacienda a acudir a este fondo de financiación de entidades locales, un régimen de participación en el que figura en Galicia junto a Santiago de Compostela, Cambre, Culleredo y Mugardos.
El importe máximo financiable para Verín asciende exactamente a 3.762.287 euros. Esta cuantía extraordinaria habilitada por el Gobierno facilitará y acelerará el pago a empresas y profesionales que prestaron servicios a la entidad local, permitiendo atender las obligaciones pendientes. Así, el Consistorio prevé reducir la deuda originada por las “diversas dificultades de tramitación, resultado do esforzo inversor da entidade local na modernización da vila”. La documentación requerida ya ha sido remitida por el Consistorio dentro de los plazos establecidos por el Ministerio de Hacienda.
El alcalde de Verín, Gerardo Seoane, destacó que se trata de un procedimiento “totalmente normalizado ao que acoden concellos grandes e pequenos”. El regidor valoró de forma positiva la medida e insistió en que lo importante es “que permitirá que máis de 250 provedores poidan cobrar cantidades pendentes, avanzando cara á práctica eliminación da débeda sistémica de tramitación do Concello”.
Asimismo, Seoane manifestó que esta herramienta ofrece una solución eficaz para regularizar la situación económica municipal y acelerar pagos que de otra forma requerirían plazos mucho más largos, y añadió que “a súa liquidación e saneamento permitirá continuar coa profunda modernización das infraestructuras”.
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