Verín sigue a la espera de su Punto de Encuentro Familiar

Pese a que estaba previsto para 2025, el Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Verín, el noveno de Galicia, el segundo de la provincia y el primero que prestará servicio a las comarcas del sur ourensano, no entrará finalmente en funcionamiento hasta este año, sin una fecha concreta por el momento.

El centro, promovido por la Consellería de Política Social e Igualdade, se ubica en el barrio verinense de San Antón, en un inmueble de titularidad autonómica reformado con una inversión de 240.000 euros y concebido para acoger visitas y encuentros de menores con sus familias en contextos de separación, divorcio o conflictos familiares.

Aunque la obra interior lleva meses finalizada, el PEF continúa cerrado mientras se completan los trámites administrativos necesarios para su puesta en marcha. En la actualidad, los trabajos se centran en la adecuación de la zona exterior ajardinada, que convertirá al PEF de Verín en un centro pionero en Galicia, con columpios y una zona de juegos al aire libre para el disfrute de los menores en sus visitas, favoreciendo su bienestar.

Desde la Consellería explican que el retraso se debe al proceso de asignación de la gestión del servicio, e indican que “a Xunta está ultimando a publicación do concerto social polo que se xestionará o PEF de Verín. A selección da entidade social que xestionará o PEF farase mediante un proceso totalmente público e transparente, como sucede no resto de recursos destas características en Galicia”. Añaden que “tódolos puntos de encontro familiar de Galicia están xestionados por entidades sociais especializadas na intervención en casos de rupturas familiares”.

El primero con jardín

Sobre la zona exterior, la Consellería subraya que “estase habilitando un espazo con área de xogos que poderá ser empregado de xeito voluntario polos usuarios ou familias que así o desexen”, destacando que o PEF de Verín “será o primeiro de Galicia que contará cun espazo exterior destas características”.

Por ahora, las familias de Monterrei seguirán derivándose al PEF de Ourense, a la espera de que el centro verinense abra sus puertas y preste un servicio llamado a reducir desplazamientos y mejorar la atención a los menores de la comarca.