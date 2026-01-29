Condena por el asalto al Concello de Verín con la llave de la limpiadora

La Audiencia Provincial de Ourense confirmó las condenas para los cuatro acusados del intento de robo en la sede del Concello de Verín ocurrido en junio de 2021. El tribunal ha confirmado íntegramente la sentencia que condena a diez meses de prisión a la empleada de la limpieza del consistorio, María Luisa V.G. y a sus tres compinches -Carlos D.L.P. S. (su expareja), Amador M.Q. y Pedro Pablo F.A- por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Los hechos se remontan a la madrugada del 16 de junio de 2021. Gracias a un chivatazo previo, agentes de la Guardia Civil vigilaban las inmediaciones del Concello. Según los hechos probados, María Luisa acudió al lugar y entregó a Carlos la llave de acceso que poseía por su trabajo.

Mientras ella se retiraba, los otros tres hombres, junto a una cuarta persona que no pudo ser identificada, entraron en el edificio. Una vez dentro, no se anduvieron con rodeos: utilizaron un soplete, un taladro percutor y destornilladores para intentar reventar la caja fuerte, en la que incluso llegaron a realizar un boquete de 20 centímetros. Sin embargo, la intervención policial frustró el plan, provocando una huida precipitada de los asaltantes.

Durante el juicio oral, celebrado el pasado mes de abril, la limpiadora se centró en presentarse como una víctima. Sostuvo que entregó las llaves porque estaba “muerta de miedo” por las presuntas amenazas de su pareja, llegando su abogado a argumentar que ella se doblegó porque “la mujer siempre es más débil”.

Sin embargo, la Audiencia ha rechazado este argumento, al igual que hizo la jueza del Penal 1. El tribunal subraya que María Luisa nunca denunció esas supuestas amenazas y destaca las contradicciones en sus declaraciones. Además, los agentes confirmaron que su descripción de la vestimenta de los asaltantes coincidía con la de los detenidos, lo que reforzó la tesis de que existía un plan preconcebido entre todos.

La sentencia también desestima los recursos de los otros implicados. La defensa de Pedro Pablo reclamó una atenuante por su adicción a las drogas, pero el tribunal considera que no se ha probado que su consumo influyera en el robo. Tampoco se aceptaron las “dilaciones indebidas” alegadas por las defensas; aunque el caso tardó cuatro años en ser sentenciado, la Audiencia justifica el plazo por la complejidad de tener cuatro acusados y la necesidad de suspender el primer juicio en 2024 al no localizar a uno de ellos.

Además de la pena de cárcel, los cuatro condenados deberán indemnizar de forma solidaria al Concello de Verín con 1.290 euros por los daños causados en el mobiliario y la caja fuerte.