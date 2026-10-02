Verín une comida y cerveza en su particular Oktoberfest

El Concello de Verín ultima los detalles de la sexta edición de la Festa da Cervexa, que se celebrará los días 10 y 11 de este mes en el Parque da Preguiza. La iniciativa, integrada en la programación de otoño del municipio, busca ofrecer una alternativa de ocio completa para los vecinos de la villa y los visitantes que se acerquen durante el fin de semana, convirtiendo el entorno de A Preguiza en un punto de encuentro para disfrutar de la gastronomía al aire libre.

El recinto permanecerá abierto entre las 18,00 y las 02,00 horas durante ambas jornadas, congregando a los asistentes en torno a más de veinte referencias de cervezas entre firmas nacionales e internacionales. Manuel Lorenzo, concelleiro de Feiras, Transporte e Xuventude, destaca el carácter festivo y social del evento: “Queremos que a xente veña con tempo, quede a compartir a tarde ou a noite cos amigos e goce da gastronomía e do ambiente da Preguiza”.

Un año más se instalará una carpa principal para los puestos de cerveza, mientras que la oferta gastronómica se repartirá en dos zonas: varias carpas compartidas anexas al recinto central y una zona exterior con cuatro “foodtrucks”.

Variedad de oferta

El apartado culinario constará de doce puestos, desde propuestas ya clásicas como salchichas alemanas bockwurst y currywurst, perritos calientes, hamburguesas gourmet en pan brioche y con carnes de razas autóctonas, así como pizzas, bocadillos y alternativas veganas. Los amantes de la cocina tradicional e internacional encontrarán también pulpo á feira, churrasco, jamón ibérico, chorizo, criollo y lacón asado, junto a platos típicos de la gastronomía portuguesa (pregos, francesinhas y bifanas) y mexicana como tacos, quesadillas, burritos y totopos. Además, habrá churros, crepes y helados.