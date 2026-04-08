Verín se une a favor de la “X solidaria” en la Renta

Vecinos e integrantes de las entidades sociales de la comarca protagonizaron este martes ante la Praza do Concello de Verín una concentración para pedir a la ciudadanía que marque la casilla 106 para actividades de interés social, conocida como “X Solidaria”, en la campaña de la declaración de la Renta que ha arrancado este miércoles.

Este acto cívico, convocado por el Centro de Desenvolvemento Rural (CDR) Portas Abertas, se sumó a una campaña a nivel nacional que este año se desarrolla bajo el lema “El gesto legendario”. Desde el CDR, con sedes en Verín y Vilardevós, pero que atiende a personas y desarrolla programas en toda la comarca, destacan la “importancia” de marcar esta casilla en la declaración, un gesto que puede “cambiar la realidad de miles de personas”. Recuerdan que un total de 773 proyectos en toda Galicia fueron posibles en 2025 gracias a los cerca de 800.000 contribuyentes que marcaron la casilla.

Portas Abertas aclara que marcar la X Solidaria “no tiene ningún coste, ni se paga más ni nos devuelven menos”. Además, para quienes ya marcan la casilla de la Iglesia, marcar la 106 conlleva “ayudar el doble”, el 1,4% del IRPF.