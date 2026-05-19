Vespas y Lambrettas se medirán en una yincana en Verín

El colorido y el encanto de las motocicletas clásicas volverá a inundar Verín este fin de semana en la XIV Concentración Internacional de Vespas y Lambrettas. Miguel Domínguez, presidente del club organizador, el Vespa Club Verín Val de Monterrei, destaca que la gran apuesta de este año es la “ampliación do programa a dúas xornadas”.

La cita arrancará este sábado por la tarde con el primer Concurso Nacional Vespa Club España de Yincana, un “circuito de habilidades” en la Praza García Barbón que hará de “revival de probas de pericia que se facían nos anos 70”.

Gran participación

Respecto a la participación, el club calcula que la cifra final se situará en “máis de 200 inscritos”, algunos de ellos de Portugal. Domínguez destaca el apoyo de negocios colaboradores e instituciones: Diputación, concellos de Verín y O Riós, Eurocidade y los clubes Vespa y Lambretta de España.

El encuentro empezará el domingo a las 10,00 horas en la rúa Lisa, donde vecinos y visitantes admirarán las máquinas. La mañana incluirá la foto de grupo ante la estatua del club en la villa. A las 11,00 se iniciará una ruta de 70 kilómetros hacia O Riós. Habrá un pincho en la playa fluvial de A Veiga do Seixo, antes de finalizar el evento con una comida en el restaurante O Viaxeiro.