La Xunta trabaja en un plan para solucionar la plaga de murciélagos del centro de salud de Verín

La Xunta de Galicia trabaja en un plan de actuación en el centro de salud de Verín tras detectar en su interior la presencia de murciélago, una especie protegida por la normativa estatal y autonómica.

Tal y como han confirmado fuentes del Servizo Galego de Saúde (Sergas), consultadas por Europa Press, la pasada semana personal técnico del área sanitaria y agentes de Medio Ambiente inspeccionaron el centro de salud para evaluar la presencia de murciélagos.

También, se solicitó asesoramiento al Servizo de Medicina Preventiva para reducir posibles riesgos para el personal sanitario y los pacientes.

Actualmente, el Sergas trabaja de forma coordinada con el Servizo de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático en un plan de actuación que permita la salisa de los animales, impida su regreso y, una vez comprobada la ausencia de ejemplares, se pueda proceder a sellar las vías de acceso.

Todo ello, han señalado, con el objetivo de "resolver la incidencia cuanto antes, garantizar la seguridad" en el centro y "mantener la atención sanitaria".

Sin embargo, el Sergas ha insistido en que la protección de estos animales exige que las actuaciones se ajusten a los procedimientos y tiempos establecidos por la normativa.