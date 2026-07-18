Más de 2 millones para mejorar el agua en Viana do Bolo

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) y el Concello de Viana do Bolo impulsarán la construcción de cinco depósitos de almacenamiento de agua y una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) gracias a los dos convenios de colaboración firmados por el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, José Antonio Quiroga, y el alcalde del municipio, Germán García-Ávila.

Los acuerdos establecen las condiciones para la financiación, ejecución de las obras y posterior entrega de las infraestructuras a la entidad local, que será la encargada de su mantenimiento y conservación una vez finalizados los trabajos.

El convenio permitirá solucionar los problemas del saneamiento y será financiado al 95% por la Xunta de Galicia

La construcción de los cinco depósitos responde a la necesidad de garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas. Además, los depósitos servirán como puntos de recarga para los equipos de extinción de incendios. Las balsas se ubicarán en las parroquias de Bembibre, Pixeiros, Fradelo, Quintela de Edroso y Vilaseco.

El segundo convenio permitirá dar solución a la problemática del saneamiento en la capitalidad. La actual EDAR de A Galega, una de las dos previstas para prestar servicio a la localidad, se encuentra fuera de funcionamiento desde el año 2001, al estar ubicada en una zona inundable, lo que provoca el vertido de aguas residuales sin tratamiento. El proyecto contempla la demolición de la antigua instalación y la construcción de una nueva depuradora con capacidad para atender a 1.000 habitantes.

Ambas actuaciones supondrán una inversión de 2 millones de euros, financiados en un 95 % por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y en un 5 % por el Concello de Viana do Bolo.