La alcaldesa de Viana do Bolo tendrá un sueldo de 20.000 euros

La regidora de Viana do Bolo, Graciela Diéguez, del BNG, tendrá una remuneración de 20.000 euros brutos al año por desempeñar sus funciones con una dedicación del 50 %. La propuesta salió adelante en el pleno extraordinario del miércoles gracias al respaldo de los nacionalistas y del PSOE, mientras que el PP optó por abstenerse.

La cantidad aprobada coincide con la que cobraba Andrés Montesinos, del Partido Popular, durante su etapa al frente del Concello, desde las elecciones municipales de 2023 hasta agosto de 2025, cuando una moción de censura puso fin a su mandato.

El anterior alcalde, Germán García-Ávila, del PSOE, explicó que decidió no percibir ninguna retribución durante el tiempo que ocupó el cargo, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Aunque considera que la alcaldía debería ejercerse sin cobrar un salario público, defendió el respeto a la decisión adoptada por el actual gobierno municipal. “Pese a que entendemos e respetamos as razóns que se expoñen, queremos poñer en valor que os nosos conselleiros non percibiron ningunha retribución durante o seu mandato”, explicó García Ávila.

Por su parte, el popular Andrés Montesinos recordó que el Bloque Nacionalista Gallego había votado en contra de su sueldo cuando ellos estaban al frente del Consistorio.